Путин встретился с военными корреспондентами

Подробностей встречи пока нет

Владимир Путин во вторник днем встретился с военными корреспондентами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча началась около 16:00. По словам Пескова, президент принял журналистов российских телеканалов, блогеров и авторов телеграм-каналов.

Подробности встречи Кремль пообещал представить позже, пишет ТАСС.

Это не первая встреча Владимира Путина с военными корреспондентами. Ранее президент коротко пообщался с ними в июне 2022 года.

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