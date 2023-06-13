ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин встретился с военными корреспондентами

16:33
  • вторник
  • 13 июня 2023

Подробностей встречи пока нет

Владимир Путин во вторник днем встретился с военными корреспондентами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча началась около 16:00. По словам Пескова, президент принял журналистов российских телеканалов, блогеров и авторов телеграм-каналов.

Подробности встречи Кремль пообещал представить позже, пишет ТАСС.

Это не первая встреча Владимира Путина с военными корреспондентами. Ранее президент коротко пообщался с ними в июне 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.