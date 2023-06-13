Путин встретился с военными корреспондентами

Подробностей встречи пока нет
Владимир Путин во вторник днем встретился с военными корреспондентами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встреча началась около 16:00. По словам Пескова, президент принял журналистов российских телеканалов, блогеров и авторов телеграм-каналов.
Подробности встречи Кремль пообещал представить позже, пишет ТАСС.
Это не первая встреча Владимира Путина с военными корреспондентами. Ранее президент коротко пообщался с ними в июне 2022 года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"