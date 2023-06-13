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Путин: Цели СВО меняются в соответствии с ситуацией

16:51
  • вторник
  • 13 июня 2023

Но они остаются фундаментальными

Цели специальной военной операции меняются в соответствии с текущей ситуацией. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с военкорами.

Тем не менее, подчеркнул президент, в целом цели остаются фундаментальными.

"По большому счету никаких принципиальных изменений с точки зрения тех целей, которые мы перед собой ставили в начале операции, сегодня не произошло", - сказал президент (цитата по РИА Новости).

По словам Путина, другие страны пытаются "распиливать" Россию, потому что она очень большая. Для раскачивания страны используется в том числе и Украина.

О встрече Владимира Путина с военными корреспондентами ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Встреча продолжается до сих пор.

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