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В России установили День военной присяги

17:29
  • вторник
  • 13 июня 2023

Он будет отмечаться 21 ноября

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении Дня военной присяги, он будет отмечаться 21 ноября, передает ТАСС.

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Уточняется, что памятная дата приурочена к изданию указа Петра I "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу". Это произошло 21 ноября 1721 года.

Установление Дня военной присяги, говорится в сопроводительных документах, направлено, среди прочего, на воспитание молодежи "в духе преданности и беззаветного служения Родине". Важное историческое событие в жизни государства теперь закреплено на законодательном уровне.

Соответствующий закон вступил в силу.

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