В России установили День военной присяги

Он будет отмечаться 21 ноября

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении Дня военной присяги, он будет отмечаться 21 ноября, передает ТАСС.

Уточняется, что памятная дата приурочена к изданию указа Петра I "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу". Это произошло 21 ноября 1721 года.

Установление Дня военной присяги, говорится в сопроводительных документах, направлено, среди прочего, на воспитание молодежи "в духе преданности и беззаветного служения Родине". Важное историческое событие в жизни государства теперь закреплено на законодательном уровне.

Соответствующий закон вступил в силу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"