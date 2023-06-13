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Путин: Россия десятилетиями кормила Украину

17:05
  • вторник
  • 13 июня 2023

Москва искренне стремилась к нормальным отношениям с Киевом

Россия десятилетиями кормила Украину и поддерживала ее экономику. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, которая проходит в эти минуты.

Тем не менее, подчеркнул президент, Москва никакого влияния на Киев не оказывала и искренне стремилась к нормальным отношениям.

То, что происходит на Украине сейчас, никогда не будет устраивать Россию, отметил глава государства. Путин также вновь заявил, что Киев не собирался выполнять Минские соглашения. По его словам, Украина всех "надула" и "кинула" (цитата по ТАСС).

Ранее Владимир Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними. Однако они могут меняться в зависимости от ситуации.

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