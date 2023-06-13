Путин заявил об отсутствии успехов у Киева в ходе контрнаступления

Киев несет катастрофические потери

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с военными корреспондентами во вторник, что контрнаступление Украины идет с 4 июня и продолжается до сих пор, передает "Интерфакс".

По словам российского лидера, контрнаступление это масштабное, Киев использует подготовленные резервы, но не имеет успеха ни на одном из участков.

Отдельно президент отметил, что в личном составе потери Украины в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.

Путин сообщил, что Украина потеряла 25-30% от объемов поставленной из-за рубежа техники. Россия потеряла 54 танка, часть из них подлежит восстановлению.

Как добавил глава государства, связанный с демилитаризацией Украины вопрос стоит на повестке дня в практическом плане. На импорте вооружений и боеприпасов Киев долго не протянет, а украинский ОПК ничего не производит, указал Путин.

Встреча президента с военкорами в настоящее время продолжается.

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