Путин о разрушении Каховской ГЭС: "Лучше бы Украина наступала, чем эта трагедия"

России не было выгодно уничтожать ГЭС

Прорыв плотины Каховской ГЭС сорвал наступление украинских войск на этом направлении, но лучше бы "они наступали, чем эта трагедия". Такое заявление, как пишет РИА Новости, сделал президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, которая проходит в эти минуты.

Путин подчеркнул, что России не было выгодно уничтожать Каховскую ГЭС, поскольку ущерб от этой катастрофы был нанесен новым российским регионам. После аварии под водой оказались скотомогильники и кладбища. Погибло много скота. Но, заверил президент, эта проблема решаема, помощь окажут войска химзащиты.

Путин также сообщил, что пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС оказывается вся необходимая помощь.

Порыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Из-за критических повреждений плотины, нанесенных ВСУ, начался нерегулируемый сброс воды. Власти Херсонской области оперативно провели эвакуацию населения с подтопленных территорий, спасены более шести тысяч человек.

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