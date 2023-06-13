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Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны"

17:18
  • вторник
  • 13 июня 2023

У Киева не должно быть возможности атаковать российскую территорию

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с военкорами во вторник, что если "прилеты" с Украины на территорию России продолжатся, Москва рассмотрит вопрос создания на Украине "санитарной зоны", передает ТАСС.

Путин заявил об отсутствии успехов у Киева в ходе контрнаступления
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Это будет необходимо, чтобы у ВСУ не было возможности обстреливать российскую территорию.

Как добавил глава государства, в целом в России нет необходимости вводить военное положение, но надо тщательнее работать по некоторым вопросам.

По словам российского лидера, контрнаступление Киева не имеет успеха ни на одном из участков.

Москва и другие города будут защищены от атак дронов, добавил Путин. Он уточнил при этом, что система ПВО создавалась для борьбы с большими аппаратами, а не маленькими БПЛА, но эту проблему можно решить.

По поводу атак диверсантов на Белгородскую область глава государства сказал, что это связано с желанием Киева отвлечь российские силы с критических для ВСУ направлений.

Встреча президента с военкорами в настоящее время продолжается.

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