Откровенный разговор: главное из встречи Путина с военными корреспондентами

Обсудили ближайшие цели СВО и потери киевского режима в результате контрнаступления

За столом с президентом - российские военкоры, месяцами находившиеся вблизи линии боевого соприкосновения. Они не понаслышке знают о ситуации на фронте. В числе первых вопросов - украинское контрнаступление.

Путин: "Оно начато с использованием стратегических резервов и продолжается прямо сейчас, когда мы с вами собрались и обсуждаем, идет бой по нескольким направлениям. Но что можно сказать, ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери. Они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической".

По информации российского президента, ВСУ уже оставили на поле боя свыше 160 танков и больше 360 бронемашин разного типа. Но это, как отметил Владимир Путин, только видимые потери, не считая тех, которые Киев несет после ударов высокоточным оружием. Российские военные "перемололи" 25-30 процентов от объема техники, поставленной Украине из-за рубежа. Так решается одна из ключевых задач СВО.

Путин: "Демилитаризация. Мы постепенно, методично этим занимаемся. На чем воюет ВСУ? Что они, Leopard производят, что ли, или Bradley, или даже не поступившее им пока на вооружение F-16? Ни шиша они не производят. ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский. Чего они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят - все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, он, конечно, стоит очень в практическом плане. И защита людей, которые на Донбассе. Да, к сожалению, пока и обстрелы есть, и все. Но в целом методично будем к этому идти, работать над этим, решать. И я уверен, мы решим этот вопрос. Так что по большому счету никаких принципиальных изменений с точки зрения тех целей, которые мы перед собой ставили в начале операции, сегодня не произошло. Изменений нет".

Еще один вопрос касался недавних диверсий и терактов в приграничных областях - в первую очередь Белгородской. По данным Владимира Путина, в состав групп боевиков входили польские наемники - в их рядах серьезные потери

Путин: "Что касается беспилотников. Это иногда непросто, но решаемая задача. Нужно нашим соответствующим структурам принять необходимые решения, потому что эта традиционная система противовоздушной обороны, вы знаете наверняка, она же настроена на что – на ракеты, на большие самолеты. А беспилотники, о которых вы говорите, они из современных легких материалов, из дерева сделаны, и достаточно сложно обнаруживать их. Но они обнаруживаются".

Что касается разрушенной инфраструктуры и частных домов в Белгородской области – государство выделило на восстановление этого региона почти 4 миллиарда рублей. Компенсацию получат и жители регионов, чьи дома оказались затоплены после подрыва Каховской ГЭС.

Путин: "Активно очень работает МЧС, повторяю, местные органы власти. Минздрав подключился и ФМБА. Потому что мы должны сейчас самым серьезным образом подойти к вопросам экологической безопасности и санитарной. Потому что там под водой оказались скотомогильники, кладбища оказались. Так что это серьезная проблема. Но она решаема. Нужно будет подключить - мне министр уже доложила, команду дал - войска химической защиты. Вместе объединяя усилия. В том числе это касается и водоснабжения. Вот сегодня с Маратом Хуснуллиным разговаривал. Он говорит, что придется там новые там сверлить скважины. Работа идет".

Сразу несколько вопросов журналисты задали про участников специальной военной операции.

Путин: "В зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопросы по мобилизации. Нет такой необходимости сегодня. Начиная с января этого года, мы заключили контракты с контрактниками, набрали свыше 150 тысяч. Вместе с добровольцами - 156 тысяч. А у нас мобилизация была 300 тысяч. А сейчас добровольно, по своей воле люди приходят. За прошедшую неделю подписали контракты 9500 человек. В этих условиях Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости нет".

Военкоры интересовались, как изменилась кадровая политика с момента начала СВО.

Путин: "После начала СВО очень быстро начали понимать, что "паркетных генералов" в любой армии мира более чем достаточно. Они неэффективны. Потом начали появляться люди, которые сидели в тени, а оказалось, что они очень эффективны. К огромному сожалению, такие люди первыми уходят из жизни, потому что себя не жалеют".

По словам российского президента, США все больше погружаются в конфликт. Действия Вашингтона провоцируют серьезный кризис в сфере безопасности. В качестве примера Владимир Путин привел корректировку действий беспилотников, которые попытались напасть на российский военный корабль.

Путин: "Проведение СВО - это разве ответ на преодоление "красных линий". Мы много раз говорили: "Не надо этого делать, не надо, давайте делать так, мы готовы к переговорам". В конечном итоге они нас подвигли к тому, что войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом. Они говорят: "Вы начали войну, Путин агрессор". Нет. Это они агрессоры. Они начали эту войну. А мы пытаем её прекратить. Разве это не ответ на преодоление красных линий? Удары по всей энергосистемы Украины. Разве это не ответ? Фактическое уничтожение штаб-квартиры ГУР под Киевом. Разве это не ответ? Ответ. Мы и дальше будем избирательно работать, не будем делать так, как эти придурки, лупят по гражданским объектам и жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем. Будем избирательно отвечать".

После того, как западные кураторы пообещали передать Киеву снаряды с обедненным ураном, России есть чем ответить.

Путин: "Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном. И если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. В США производят в месяц 15 тысяч. 15 тысяч в месяц всего производят. А армия украины 5-6 тысяч в сутки тратит. В США предполагают увеличить, это все в отрытых источниках есть, здесь секрета нет никакого. Сначала говорили до 75 тысяч, сейчас вроде побольше".

Владимир Путин назвал источником проблем попытки втянуть в НАТО исторически российские территории Украины с русскоговорящим населением. Москва неоднократно предлагала мирные варианты решения, но Запад в этом не был заинтересован. По словам президента, наша страна не планировала события в Крыму и то, что происходит сейчас. Однако нас вынудили решать проблемы военным путем.

Путин: "Мало того что обманули всех подряд, о том что НАТО не будет расширяться на Восток, но наши исторические территории с населением русскоговорящим в НАТО - не оборзели ли? Полностью. Знают же, что создают угрозу, нет, целенаправленно действуют, при всех наших попытках наладить нормальные отношения".

Один из военкоров передал просьбу бойца - узнать у президента, нужна ли России зерновая сделка и почему наша страна в ней участвует.

Путин: "Мы делаем это не для Украины. Мы это делаем для дружественных стран в Африке и в Латинской Америке. Правда нам обещали, что наше зерно не будет подвергаться таким репрессиям, не будут чиниться препятствия для его экспорта. Но, к сожалению, нас в очередной раз обманули. Ничего не сделано с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешний рынок. Имеется в виду фрахт, имеется в виду страхование".

Обсудили и правовой статус бойцов частных военных компаний. Владимир Путин отметил, что все, кто оказались на передовой, - защитники Отечества. И Родина должна полноценно ответить на их готовность рисковать жизнью. Сейчас депутаты работают над изменениями в законе, чтобы все участники СВО наряду с кадровыми военными имели равные права.

Подводя итог встречи, Владимир Путин заявил, что ключ к решению проблем на стороне США. Вашингтону достаточно прекратить поставки вооружений и техники, чтобы наступил мир.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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