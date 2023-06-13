Мишустин рассказал о развитии предпринимательства в новых регионах

Будут открыты государственные финансовые организации и фонды поручительства

Несмотря на санкции, все плановые задачи федерального бюджета в 2022 году реализованы. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

Он отметил, что за прошлый год доходы увеличились на 10% и составили порядка 28 триллионов рублей. За счет опережающего финансирования велось ускоренное строительство больниц, школ и дорог. Проводилась модернизация объектов ЖКХ.

Еще один вопрос заседания - реализация почти 50 государственных программ. Треть из них - практически полностью выполнена. Это и развитие сельских территорий, агропромышленного комплекса, туризма, образования, культуры и управление госфинансами.

Также обсудили благоустройство населенных пунктов на Дальнем Востоке, развитие туризма и поддержку предпринимательства в новых регионах страны.

"Сегодня мы примем решение и направим из бюджета 1 млрд рублей на организацию центров "Мой бизнес". Это центры, которые будут организовываться в новых субъектах, куда любой человек сможет обратиться для получения всего комплекса услуг – от создания предприятия до помощи на его развитие. Также в этих регионах будут открыты государственные финансовые организации и фонды поручительства, которые предоставят дополнительное кредитование предпринимателям. Всеми сервисами и мерами можно будет воспользоваться и в электронном формате – на портале мсп.рф", - сказал премьер.

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