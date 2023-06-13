Путин об участии срочников в СВО: "Такой необходимости нет"

Срочников не отправляют в зону СВО

Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что срочников не планируется привлекать к участию в специальной военной операции. По словам главы государства, в этом нет необходимости.

Говоря об участии мобилизованных в СВО, президент отметил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации. Тем не менее, практически все из них возвращаются в зону спецоперации после отпусков. Отказы обычно связаны с уважительными причинами.

Также Путин прокомментировал участие контрактников в СВО. По словам президента, их набор идет "неплохо". Всего с января этого года на службу по контракту поступили 150 тысяч человек, передает слова президента агентство ТАСС.

Только за последнюю неделю контракты с Минобороны заключили 9,5 тысяч человек. Подготовка контрактников также налажена, отметил глава государства.

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