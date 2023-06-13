ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин об участии срочников в СВО: "Такой необходимости нет"

17:45
  • вторник
  • 13 июня 2023

Срочников не отправляют в зону СВО

Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что срочников не планируется привлекать к участию в специальной военной операции. По словам главы государства, в этом нет необходимости.

Путин заявил, что не видит надобности в дополнительной мобилизации
Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны"

Говоря об участии мобилизованных в СВО, президент отметил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации. Тем не менее, практически все из них возвращаются в зону спецоперации после отпусков. Отказы обычно связаны с уважительными причинами.

Также Путин прокомментировал участие контрактников в СВО. По словам президента, их набор идет "неплохо". Всего с января этого года на службу по контракту поступили 150 тысяч человек, передает слова президента агентство ТАСС.

Только за последнюю неделю контракты с Минобороны заключили 9,5 тысяч человек. Подготовка контрактников также налажена, отметил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Призывники
Призывники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.