Путин заявил, что не видит надобности в дополнительной мобилизации

Срочников в зону СВО не направляют

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с военными корреспондентами во вторник. что необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет, передает "Интерфакс".

При этом глава государства отметил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных. По словам российского лидера, исходить нужно из ситуации в зоне СВО.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что срочники не направляются в зону специальной военной операции, хотя территории Донбасса уже являются частью России.

Что касается набора на службу по контракту, эта кампания идет неплохо, подготовка налажена, добавил президент. Он сообщил, что за последние месяцы на контракт были набраны 150 тысяч человек.

В настоящее время встреча Путина с военкорами продолжается.

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