Собянин: Социально ориентированные НКО могут получить грант до 5 млн руб.

Открылся приём заявок на конкурс грантов для социально ориентированных НКО

Начался прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, финансирование конкурса составит 600 млн рублей.

"Конкурс полностью перешел в электронный формат. Мы внедрили цифровую подпись, благодаря которой все этапы - от подачи заявки до предоставления отчетности - можно пройти онлайн. Финансирование ежегодного конкурса составит 600 млн рублей", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Предлагаются два уровня поддержки: НКО, зарегистрированные больше полугода, пока без опыта реализации проектов, могут получить до 500 тысяч, а НКО, которым больше года, могут получить грант до 5 млн рублей.

На всех этапах конкурса НКО будет сопровождать индивидуальный куратор. Можно получить консультации в кол-центре и обратную связь в электронном кабинете. Прием заявок продлится месяц.

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