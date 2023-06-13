Путин: Россия будет избирательно отвечать на переход "красных линий"

А не "лупить" по гражданским объектам, "как эти придурки"
Удары по объектам энергосистемы Украины, а также уничтожение штаба Главного управления разведки стали ответом на переход Киевом "красных линий". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
Глава государства подчеркнул, что Россия и дальше будет наносить ответные удары избирательно.
"Мы не будем, как эти придурки, лупить по гражданским объектам", - добавил Путин (цитата по РИА Новости).
Президент также добавил, что все "красные линии" уже давно пройдены. Это и стало причиной начала специальной военной операции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"