ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Россия будет избирательно отвечать на переход "красных линий"

18:24
  • вторник
  • 13 июня 2023

А не "лупить" по гражданским объектам, "как эти придурки"

Удары по объектам энергосистемы Украины, а также уничтожение штаба Главного управления разведки стали ответом на переход Киевом "красных линий". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

Глава государства подчеркнул, что Россия и дальше будет наносить ответные удары избирательно.

"Мы не будем, как эти придурки, лупить по гражданским объектам", - добавил Путин (цитата по РИА Новости).

Президент также добавил, что все "красные линии" уже давно пройдены. Это и стало причиной начала специальной военной операции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Удар по критической инфраструктуре Украины
Удар по критической инфраструктуре Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.