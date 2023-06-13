Уехавший в США Месси больше не сыграет на чемпионатах мира

Об этом сообщил сам футболист

Аргентинский футболист Лионель Месси уже сыграл свой последний матч на чемпионатах мира. Об этом сообщил сам нападающий.

"ЧМ-2022 в Катаре был моим последним чемпионатом мира. Посмотрим, как пойдут дела, но в принципе на следующий чемпионат мира я не поеду", - цитирует Месси испанская газета Marca.

Сейчас аргентинцу 35 лет. Он принимал участие в пяти ЧМ: в 2014 году в Бразилии дошел со своей командой до финала, где Аргентина уступила Германии (0:1), а в 2022 году одержал долгожданную победу - Аргентина выиграла у Франции по пенальти после ничьей (3:3) в основное и дополнительное время.

В июне 2023 года Месси ушел из французского клуба "Пари Сен-Жермен", с которым дважды подряд стал чемпионом Франции, и объявил о переходе в американский "Интер Майами" - этим клубом владеет экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"