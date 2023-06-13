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Уехавший в США Месси больше не сыграет на чемпионатах мира

18:33
  • вторник
  • 13 июня 2023

Об этом сообщил сам футболист

Аргентинский футболист Лионель Месси уже сыграл свой последний матч на чемпионатах мира. Об этом сообщил сам нападающий.

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"ЧМ-2022 в Катаре был моим последним чемпионатом мира. Посмотрим, как пойдут дела, но в принципе на следующий чемпионат мира я не поеду", - цитирует Месси испанская газета Marca.

Сейчас аргентинцу 35 лет. Он принимал участие в пяти ЧМ: в 2014 году в Бразилии дошел со своей командой до финала, где Аргентина уступила Германии (0:1), а в 2022 году одержал долгожданную победу - Аргентина выиграла у Франции по пенальти после ничьей (3:3) в основное и дополнительное время.

В июне 2023 года Месси ушел из французского клуба "Пари Сен-Жермен", с которым дважды подряд стал чемпионом Франции, и объявил о переходе в американский "Интер Майами" - этим клубом владеет экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем.

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Лионель Месси
Лионель Месси
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