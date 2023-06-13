Путин объявил, что Москва думает над выходом из зерновой сделки

Договоренности не исполняются

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с военными корреспондентами во вторник, что Москва пошла на зерновую сделку не ради Украины, а для помощи дружественным странам Африки и Латинской Америки.

Как уточнил при этом глава государства, Россию в очередной раз обманули - ничего не было сделано в плане либерализации поставок из России.

По словам российского лидера, Москва раздумывает над выходом из этой продовольственной инициативы, передает РИА Новости. Коридор используется Киевом для нападений с помощью беспилотников.

22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты. В Стамбуле открылся специальный центр контроля, в функции которого входит выдача разрешений на перемещение судов.

В мае зерновую сделку продлили еще на два месяца. Как заявили в российском МИД, если озабоченности Москвы не будут учтены, Россия выйдет из соглашения.

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