Путин выступил с грозным предупреждением в адрес США

В Третьей мировой войне не будет победителей, уверен президент

США все больше погружаются в украинский конфликт и своими действиями провоцируют кризис в сфере безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военкорами.

Президент рассказал, что на днях на российский военный корабль, охранявший трубопровод "Турецкий поток", напали восемь беспилотников. В это же время поблизости находился аппарат-корректировщик стратегической разведки США. По словам главы государства, этот аппарат, судя по всему, корректировал атаку дронов.

"Корректировка действий беспилотников, которые нападают на наш военный корабль, это серьезная вещь. И они должны знать, что мы об этом знаем, и еще подумаем, что с этим делать на будущее", - заявил Владимир Путин, его слова приводит "Интерфакс".

Президент также заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров для мирного урегулирования конфликта на Украине. Сейчас ключ к решению проблем, по словам Путина, - на стороне Запада. Для того, чтобы конфликт завершился, Западу достаточно принять только одно решение – прекратить поставки вооружений и техники.

На Западе, полагает президент, "много людей со здоровой головой", которые не хотят вести дело к Третьей мировой войне.

"В которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов", - добавил Владимир Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"