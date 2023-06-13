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Новый американский пакет военной помощи Украине составил 325 млн долларов

19:52
  • вторник
  • 13 июня 2023

От Вашингтона Киеву ушло уже 40 млрд

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.
Путин выступил с грозным предупреждением в адрес США

В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и бронетехника.

На сегодняшний день Вашингтон передал Киеву военной помощи уже на 40 млрд долларов.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

Как неоднократно подчеркивали в Кремле, западное оружие не помешает российским войскам достичь заявленных целей СВО, эти поставки лишь затягивают конфликт.

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