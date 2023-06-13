Здание автомастерской в Пресненском районе реконструируют

Работы завершатся к концу 2024 года

В Пресненском районе планируется провести реконструкцию здания автомастерской 1996 года постройки. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Здание расположено по адресу Мукомольный проезд, вл. 2Б.

Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года. В обновленном здании увеличится количество автомастерских для ремонта и обслуживания автомобилей.

Помимо автомастерских в здании разместятся торговый зал, рабочий цех, а также административные и инженерно-технические помещения, а первые этажи здания будут оборудованы большими въездными воротами. Архитектурный облик здания запроектирован в современном лаконичном стиле, с использованием в отделке фасадов фиброцементных панелей серых оттенков.

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