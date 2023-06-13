Путин поделился ожиданиями от показателя годовой инфляции в России

В Европе показатель растет

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что годовая инфляция в России будет около 5%.

"У нас она 2,3%, но, думаю, по году выйдет на пятерочку - так, как прогнозирует Центральный банк", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Российский лидер при этом отметил, что в Европе инфляция растет, составляя сегодня около 7,5%". Также Путин указал на рост безработицы в европейских странах.

В конце мая в Минэкономразвития сообщили, что ВВП России продемонстрировал в апреле рост на 3,3% в годовом выражении, в том числе с учетом низкой базы. Снижение цен на продовольственные товары продолжилось, однако в секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,13%.

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