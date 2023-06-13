Собянин: Технополис "Москва" снова возглавил рейтинг индустриальных парков и особых экономических зон

Эксперты высоко оценили условия для развития высокотехнологичного бизнеса

Технополис "Москва" третий раз подряд возглавил рейтинг индустриальных парков и особых экономических зон России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По итогам 2022 года столичная ОЭЗ стала лучшей среди 126 площадок - 26 особых экономических зон и 100 индустриальных парков. Специалисты аналитического центра "Эксперт", который формирует рейтинг, высоко оценили условия для развития высокотехнологичного бизнеса.

"Сегодня в столичной ОЭЗ работают больше 200 предприятий. Около 90 из них - в статусе резидента. Они выпускают лекарства, программные продукты, микросхемы и другую важную для страны продукцию", - подчеркнул мэр.

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