Трампа арестовали для предъявления обвинений

Это формальная процедура

Бывший президент США Дональд Трамп помещен под арест. Это формальная процедура, необходимая для предъявления ему обвинения.

Об аресте Трампа сообщает CNN со ссылкой на свои источники. Сразу после предъявления обвинения он будет освобожден и сможет покинуть здание суда. Надевать наручники на Трампа не будут. Не станут делать и фотографию для дела.

Дональду Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам, включая умышленное хранение информации, имеющей отношений к национальной обороне, заговор с целью препятствования правосудию, а также сокрытие документации или записей и ложные заявления и показания. По каждому из пунктов политику грозит до 20 лет тюрьмы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"