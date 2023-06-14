Можно ли договорится с американцами: мнение Михаила Делягина

Вашингтону нужно, чтобы конфликт был вялотекущий

Способен ли президент США, чья вменяемость вызывает всё больше вопросов, принимать здравые политические решения? Чем может закончиться "война обвинений" Байдена с Трампом, который даёт показания в суде? И почему президент Франции вдруг высказал желание приехать на саммит БРИКС?

В программе "События. 25-й час" политолог Михаил Делягин ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Люди, которые всерьез говорят, что можно о чем-то договориться с американцами, забывают об англичанах. Потому что, если американцам нужно, чтобы конфликт был вялотекущий, то англичанам нужен конфликт максимально обостренный. В прошлый раз избрание Трампа спасло мир от третьей мировой войны", - рассказал он.

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