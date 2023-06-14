Российские "Тюльпаны" уничтожили опорные пункты ВСУ

В корректировке огня помогают расчёты беспилотников

Российские расчёты самоходных установок "Тюльпан" мощными ударами уничтожили опорные пункты ВСУ. Кадры их боевой работы опубликовало наше Минобороны.

240-миллиметровыми снарядами миномётчики бьют по позициям украинских неонацистов. Дальность поражения - до 19 километров. Среди основных целей - блиндажи, окопы, бетонные сооружения, а также места скопления живой силы и техники радикалов.

В корректировке огня помогают расчёты беспилотников, они же фиксируют поражение объектов противника. После серии выстрелов бойцы оперативно меняют позицию - чтобы не попасть под ответный огонь.

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