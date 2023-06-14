В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Они проявили мужество

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса.

Колонна обеспечения, в составе которой сержант Музафер Меметов вёл одну из машин, была атакована украинскими диверсантами. Понимая, что попадание снаряда в его автомобиль с горючим приведёт к мощному взрыву и большим потерям, Музафер, умело маневрируя, вывел автомобиль из-под обстрела.

Лейтенант Евгений Петрушин обнаружил скрытые позиции националистов и вместе со своим подразделением вступил в бой. Прицельным огнём Евгений лично ликвидировал пулемётный и гранатометный расчёты ВСУ, а затем корректировал огонь наших миномётчиков, благодаря чему были уничтожены пять боевых машин радикалов.

Ефрейтор Роман Фатерин огнём из ЗРК "Бук" уничтожил два украинских самолёта и ударный беспилотник турецкого производства "Байрактар". За мужество и профессионализм, проявленные в ходе спецоперации, Роман также был награждён медалью "Суворова".

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