С этих позиций ВСУ обстреливали Белгородскую область

Артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30 уничтожают украинские позиции артиллерии, обстреливающие населенные пункты в Белгородской области. Об этом в среду, 14 июня, рассказали в российском Министерстве обороны.

По словам одного из российских бойцов, разведка выявила цель, военные взяли "кочующее оружие", заняли огневую позицию и отработали цель. Для корректировки огня применяли беспилотники. По второй цели работал оператор дрона. Обе цели успешно ликвидированы.

Наряду с этим ВС России уничтожают взводные опорные пункты украинской армии, которые находятся вдоль российской границы. Как указал военный, они проводят разведку нашей территории и обстреливают ее, сообщает ТАСС.

Вопреки заверениям киевского режима о том, что Украина только обороняется и защищается, ВСУ регулярно наносят удары по территории России. В Белгородской области жители Шебекинского и Грайворонского округов были эвакуированы из-за непрекращающихся атак.

12 июня украинские войска обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Местные жители не пострадали, но осколки снарядов разрушили крышу сенохранилища и фасад хозпостройки. Аварийные бригады приступили к ремонту.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"