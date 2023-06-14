В Одессе прогремели мощные взрывы

В городе была объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ в среду, 14 июня, сообщили о мощных взрывах в Одессе, где непосредственно перед этим была объявлена воздушная тревога.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал горожан оставаться в укрытиях.

Наряду с этим украинские СМИ информируют о взрывах в Харькове и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает РИА Новости.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что ситуация с бомбоубежищами в Киеве по-прежнему критическая. Политик оценил результаты второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. Проверена уже треть укрытий города, половина из них оказалась до сих пор не готова к выполнению своих функций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"