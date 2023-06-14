Экс-главе Сибирского отделения РАН вынесли приговор за мошенничество

Асеев получил условный срок

Советский районный суд Новосибирска признал бывшего главу Сибирского отделения Российской академии наук, академика Александра Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Приговор оглашен в среду, 14 июня.

Суд постановил назначить осужденному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Асеев уже заявил о намерении обжаловать приговор, сообщает ТАСС.

Академику вменили мошенничество, поскольку, по данным следствия, он с 2009 по 2015 годы арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности.

Ранее стало известно, что по делу о госизмене арестовали трех ученых Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения РАН. Сотрудники института написали открытое письмо в поддержку коллег. В Кремле заявили, что видели письмо, но отказались давать какие-либо комментарии во время расследования и напомнили, что человек может быть признан виновным только по решению суда.

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