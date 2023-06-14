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NOS: США предостерегали Киев от диверсий на "Северных потоках"

09:18
  • среда
  • 14 июня 2023

Газопроводы подорвали в сентябре 2022 года

Организацией диверсии на газопроводах системы "Северный поток" должен был лично руководить главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Такая информация содержалась в украинском плане, который удалось перехватить Службе военной разведки Нидерландов (MIVD), сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
К уничтожению "Северных потоков" может быть причастна Польша

Как сообщают журналисты, Служба военной разведки Нидерландов проинформировала ЦРУ о намерении Украины провести диверсию на "Северных потоках", узнав об этих планах от источника на Украине. США в июне 2022 года сделали предупреждение Киеву.

При этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает участие Киева в атаке на "Северные потоки", пишет The Wall Street Journal. Власти США отказались комментировать "частные дипломатические переговоры с Украиной".

Взрывы прогремели сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция проводят национальные расследования, в Москве заявили об акте международного терроризма.

Газета The Washington Post со ссылкой на утечку документов писала, что украинцы планировали атаковать трубопровод во время военно-морских учений союзников, известных как BALTOPS, с 5 по 17 июня 2022 года. Однако планы стали известны одной из европейских разведывательных служб, а донесения были выложены в сеть бывшим американским военным Джеком Тейшейрой.

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