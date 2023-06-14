Ожесточенные бои за Макаровку: новые данные о ходе СВО

Украинских националистов встречают залпами реактивные установки, гаубицы и бронетехника

Российские военные нанесли мощные удары по укрепрайонам неонацистов на донецком направлении. Уничтожены склады боеприпасов в Белогоровке и Марьинке. Сорвана попытка ротации ВСУ. Противник несёт большие потери. Также наши бойцы успешно отражают атаки на купянском и запорожском направлениях. Работают тяжёлые огнемётные системы и штурмовая авиация.

Деревня Макаровка. Всего около сотни домов. Даже по меркам Донецкой республики – глубинка. Но сегодня этот поселок едва ли не главный в фронтовых сводках.

За Макаровку идут ожесточенные бои. ВСУ прорываются к окраинам с севера. С юга националистов встречают залпами реактивные установки, гаубицы и бронетехника. Противник откатывается. Проводит перегруппировку. Снова бросается в атаку под прикрытием сразу семи танков. Но тут же попадает в засаду российских экипажей.

Крохотная Макаровка имеет важное стратегическое значение. Мотострелки, которые удерживают поселок, прикрывают все остальные фланги российской группировки на Южно-Донецком направлении. А главное - защищают Волноваху. Именно этот город - ключевая цель контрнаступления ВСУ.

Пока Макаровка под огневым контролем российских войск, ВСУ ни физически, ни технически не смогут развить наступление. Мощные удары артиллерия и авиация наносят и по резервам ВСУ в Запорожской области. Снаряд попадает точно в склад боеприпасов. А это горит наспех устроенная казарма националистов. Но основная охота идет за натовской бронетехникой.

Зона особого внимания разведки, авиации и артиллерии - Купянск и поселок Печенег. Туда, как сообщает агентура, ВСУ перебросило более 500 боевиков. Киев намерен использовать этот штурмовой отряд для масштабных провокаций. Переодеть радикалов в форму российских военных и бойцов Росгвардии. И устроить массовые расправы над мирными жителями. Поэтому места, где расквартированы бандеровцы, сегодня цель номер один для дивизионов гаубиц. О возможных вылазках предупреждены и власти Белгородской области.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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