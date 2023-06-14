Захарова объяснила, почему США молчат о ЧП на "Северных потоках"

По данным СМИ, атаку совершила группа украинских спецназовцев

Разоблачительные статьи о причастности Украины к подрывам "Северных потоков", осведомлённости и бездействии Запада появились сразу в нескольких зарубежных СМИ. Среди них - американская Wall Street Journal, немецкая "Цайт", Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По их данным, в Амстердаме первыми узнали о планах Киева совершить теракт на инфраструктурном объекте международного значения. Служба военной разведки тут же проинформировала руководство своей страны, а также ЦРУ. Там хоть и усомнились в способности Украины реализовать замысел, но на всякий случай предупредили о недопустимости подобных действий - после чего неожиданно успокоились. Европейским союзникам сообщили уже утешительные новости: якобы в Киеве отказались от провокаций. Такая удивительная доверчивость возмутила многих, в том числе депутата Бундестага Сару Вагенкнехт:

"Многие СМИ подтверждают информацию о том, что федеральное правительство заранее знало о запланированных атаках Украины на "Северные потоки". Как могло случиться, что нападения не предотвратили и не приняли никаких защитных мер?"

Как утверждают журналисты, атаку совершила группа украинских спецназовцев. Руководил операцией главком ВСУ Залужный. Зеленский якобы ни о чём не знал. Зато в Америке и Европе были в курсе, кто стоит за терактом. Но всё равно обвиняли Россию. Продолжать в том же духе уже сложно. Но на Западе стараются.

"Мы видели предполагаемые шпионские операции России на морском дне. Мы видели необъяснимые обрывы кабеля у берегов Норвегии и Великобритании. После саботажа на "Северных потоках" мы осознаём, что наша подводная инфраструктура уязвима, и должны сделать больше для её защиты. Но, как я уже сказала, я не комментирую атаку на "Северные потоки". Жду результатов расследований", - говорит министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Неожиданно замолчали и Белый дом с Госдепартаментом. От комментариев дружно отказываются - а ведь ещё недавно были так разговорчивы. Почему - задались вопросом в нашем МИДе.

"Напомню, в 2022 году президент Байден пообещал уничтожить трубопровод. Пообещал публично. Тему лихо развил Госдепартамент. Так отчего же сейчас такая скромность? Оттого, что вовлечены в преступную экстремистскую деятельность, и каждое слово может свидетельствовать против них самих", - заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

США препятствуют прозрачному международному расследованию инцидента и молчат о выгодах, которые получили от перекройки европейского энергорынка. Кроме версий близких к Белому дому изданий есть и другие. Американский журналист Сеймур Херш в своём знаменитом расследовании прямо указывал, что решение о подрыве принимал лично Джо Байден.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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