Предвыборная гонка в США переросла в войну компроматов

Республиканцы пытаются добиться импичмента Байдена

"Самым гнусным злоупотреблением властью в истории США" назвал Дональд Трамп начавшееся против него судебное разбирательство. Первые слушания по делу экс-президента состоялись накануне в Майами. Случай в американский практике уникальный. До этого ни одному бывшему лидеру страны не предъявляли обвинений на федеральном уровне.

За политической интригой – арестуют ли Дональда Трампа – следила без преувеличения вся Америка. Сторонники у здания суда устроили карнавальное шествие.

Уровень креатива поклонников зашкаливал. Проходы в здание федерального суда оцепила полиция. Шоу Трампа, происходившее внутри, журналистам снимать запретили. Нахмурившийся, он на протяжении всего слушания не проронил ни слова. Адвокат заявил о невиновности своего клиента. Но формальный арест все-таки случился. Обвинение - из 38 пунктов, в том числе в хранении секретных документов, связанных с нацбезопасностью. В доме Трампа нашли десятки коробок с секретными документами. Теперь Трампу грозит почти четыре века за решеткой.

Пытающиеся высказаться в защиту Трампа республиканцы получают отпор прямо во время прямого эфира. Такер Карлсон задается вопросом - почему спустя 7 лет всплывают коробки с секретными документами:

"Что прямо сейчас делает Джо Байден? На это не осмеливался еще ни один президент - он использует правоохранительные органы, чтобы запереть в тюрьме своего главного соперника! И судебное преследование Трампа не просто политическое, оно идеологическое".

В "Нью-Йорк Таймс" запереживали: если Трампа арестуют, неминуема гражданская война. В соцсетях волнуются за жизнь бывшего президента.

Предвыборная гонка двух кандидатов в президенты переросла в войну компроматов. Республиканцы пытаются добиться импичмента Байдена. Лорен Боберт внесла очередное предложение в Конгресс. На прошлой неделе ФБР предоставило документы о получении Байденом взятки в 5 миллионов долларов от представителей Украины, ещё когда он занимал пост вице-президента. Исполнительный директор компании Burisma сохранил 17 аудиозаписей своих бесед, передает телеканал "Фокс Ньюс".

Сняв с бывшего президента отпечатки пальцев, его отпустили без каких-либо условий. Трамп продолжает предвыборную кампанию. Сразу после судебного заседания Трамп отправился в местную пекарню, где сторонники его поздравили с днем рождения. Сегодня 45 президенту США исполнилось 77 лет.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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