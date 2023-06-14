В Петербурге стартует международный экономический форум

Программа очень насыщенная

Одно из самых масштабных и значимых деловых событий. В Санкт-Петербурге стартует международный экономический форум. В этом году центральная тема мероприятия - "Суверенное развитие - основа справедливого мира". И судя по составу участников, такой подход разделяет абсолютное большинство.

17 тысяч участников из 130 стран! Справедливый миропорядок формируется здесь и сейчас. Но именно так, по мнению западных СМИ, выглядит изоляция России.

"Россия сейчас является самой санкцированной страной мира, но Россия не изолирована. Мир вообще очень большой. Есть эти, которые думают, что мир это - только Европа и США. Но мир на самом деле очень большой", - говорит участник форума Энрике Домингус.

Журналистам из недружественных стран впервые за всю историю форума не выдали аккредитации. Что, вероятно, очень обрадовало западных бизнесменов, которые приехали в Петербург инкогнито. Без лишнего внимания и шумихи. Иначе, как подчеркнули в Кремле, и это цитата – "Их на Родине живьём съедят". А вот глобальный юг - то есть страны Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока - прекрасно понимают: прежним мир уже не будет. Сейчас открываются новые возможности, а вектор развития с Запада смещается на Восток.

Это понятно даже по внешним атрибутам. Небоскрёбы, роскошь, высокие технологии и лучшие специалисты. Всё это – Объединённые арабские эмираты – главный гость форума в этом году. Страна, которая меньше чем за полвека сумела выбиться в мировые лидеры по многим показателям. Лучший пример технологического и экономического суверенитета.

График делегации расписан по минутам. Учитывая размер площадки, службе протокола приходится засекать, за какое время высокие гости из одного помещения перейдут в другое. Так много встреч и переговоров.

Абу-Даби до конца года рассчитывает договориться о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Что приведет к росту товарооборота и инвестиций. Нашей стране есть что предложить! Каждый регион, включая новые, привёз на форум что-то свое. На стенде Запорожской области гостей угощают спелой черешней. Вот, например, легендарная "Девочка с персиками" из продуктов, выращенных в Подмосковье. А это робототехника из Башкирии.

Да и красота, оказывается, требует не жертв, а грамотных инвестиций, логистических цепочек и качественного сырья, констатируют участники панели "Развитие национальной парфюмерно-косметической отрасли". Тем более, что в соседнем павильоне будут обсуждать роль женщины в глобальных процессах. А еще в программе - деловые завтраки и круглые столы. Ведь сегодня лишь первый – стартовый день форума. И, по подсчетам экономистов, сумма подписанных здесь контрактов может достичь 6 триллионов рублей.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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