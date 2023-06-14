Собянин: свыше 1200 компаний Москвы воспользовались программой поточных поручительств

Компании получают кредит в ускоренном порядке

Более 1200 московских компаний с сентября воспользовались программой поточных поручительств для кредитования. Как она работает, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Когда у предпринимателя не хватает средств для залога, поручителем перед банком за него выступает специализированный фонд. Он может покрыть до 70 процентов от суммы займа. Компания получает кредит в ускоренном порядке, без проведения дополнительной оценки.

Деньги в первую очередь идут на самые острые нужды: зарплаты, закупку сырья и материалов. Сегодня поточные поручительства являются одной из самых эффективных мер финансовой поддержки бизнеса. Так за полгода предприниматели привлекли свыше 9 миллиардов рублей кредитов.

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