В Музее Победы прошел кинофестиваль "Юнармия в кадре"

Победителям вручили памятные подарки

Увидеть богатую природу нашей Родины, ознакомиться с историей, обычаями и традициями. В столичном Музее Победы прошёл Всероссийский кинофестиваль "Юнармия в кадре".

Талантливые школьники из разных регионов страны представили собственные фильмы, которые были отобраны для участия в конкурсе. Всего было подано более 500 заявок от учащихся из Москвы, ЛНР, Севастополя, Забайкалья и Калининграда.

Соревновались в шести номинациях: "лучший документальный патриотический фильм", "художественный", "лента о герое Отечества", "лучший социальный ролик", "музыкальный клип" и "юный блогер". Победителям вручили памятные подарки.

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