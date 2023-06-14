ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Музее Победы прошел кинофестиваль "Юнармия в кадре"

14:51
  • среда
  • 14 июня 2023

Победителям вручили памятные подарки

Увидеть богатую природу нашей Родины, ознакомиться с историей, обычаями и традициями. В столичном Музее Победы прошёл Всероссийский кинофестиваль "Юнармия в кадре".

Талантливые школьники из разных регионов страны представили собственные фильмы, которые были отобраны для участия в конкурсе. Всего было подано более 500 заявок от учащихся из Москвы, ЛНР, Севастополя, Забайкалья и Калининграда.

Соревновались в шести номинациях: "лучший документальный патриотический фильм", "художественный", "лента о герое Отечества", "лучший социальный ролик", "музыкальный клип" и "юный блогер". Победителям вручили памятные подарки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кинофестиваль "Юнармия в кадре"
Кинофестиваль "Юнармия в кадре"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.