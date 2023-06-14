В Конгрессе США поставили вопрос об импичменте Байдену

Некоторые конгрессмены считают, что политик не может выполнять свои обязанности

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт поставила в американском парламенте вопрос об импичменте президента США Джо Байдена. По мнению конгрессмена, политик не справляется с обязанностями главы государства.

Боберт заявила, что "Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы".

Она также призвала членов Республиканской партии использовать большинство голосов в Палате представителей, чтобы как можно скорее отправить Байдена в отставку, "учитывая серьезность нарушения Джо Байденом конституционной клятвы добросовестно исполнять обязанности президента", сообщает ТАСС.

Ранее у Джо Байдена нашли сразу несколько тайников с секретными документами. Попытки Белого дома оправдаться и признание пожилого президента в том, что он попросту забыл о бумагах, представляющих государственную тайну, серьезно ударили по позициям демократов. Не исключалось, что это может вылиться в дело об импичменте.

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