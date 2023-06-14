Река Мацеста вышла из берегов из-за сильных осадков в Сочи

Затоплены дороги

Сразу несколько регионов юга России оказались во власти непогоды. Проливные дожди вызвали резкий подъем уровня воды в реках Северной Осетии и Краснодарского края. Потоки смывают машины, затапливают дома. Мощный паводок и на Алтае. Там причиной наводнений стала аномальная жара, растопившая горные ледники. Первый летний зной надвигается и на столицу.

Река Мацеста вышла из берегов из-за сильных осадков, обрушившихся ночью на Сочи. Затоплены дома, участки и дороги, если на пути воды не было преграды, транспорт буквально смывало.

Стихия застала людей врасплох. Кому-то пришлось в спешке спасать имущество, а кому-то посреди дороги и ждать помощи. Повреждены не только дома, дороги и транспорт, но и коммуникации. Ликвидацией последствий занимаются специальные службы - привлечено 180 спасателей и 42 единицы техники. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

В соседней Северной Осетии междугородний автобус упал в кювет и перевернулся. Один человек погиб, 17 пострадали. А на другом российском курорте - Алтае - паводок.

Реки Катунь, Бия и даже Телецкое озеро вышли из берегов - из-за аномальной жары горные ледники начали таять. Население эвакуируют. В районе действует режим ЧС. А столичный регион в ожидании жары. К концу недели воздух прогреется до 30 градусов.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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