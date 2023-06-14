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Медведев: у России не осталось ограничений против уничтожения кабельной связи "наших врагов"

10:01
  • среда
  • 14 июня 2023

Политик прокомментировал новые данные по диверсии на "Северных потоках"

У российской стороны не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи "наших врагов", проложенной по дну океана. Такое заявление сделал в среду, 14 июня, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
К уничтожению "Северных потоков" может быть причастна Польша

Политик написал в своем Telegram-канале, что это замечание справедливо, "если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков".

Медведев также поделился своим видением демилитаризованной "санитарной зоны", о создании которой ранее высказался президент России Владимир Путин. Зампред Совбеза заявил, что "с учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга)".

По мнению Медведева, лишь в этом случае "санитарная зона" смоет сыграть реальную защитную роль — " это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404".

13 июня, общаясь с военкорами, Путин заявил, что если прилеты снарядов с Украины на территорию России продолжатся, Москва рассмотрит вопрос создания на Украине "санитарной зоны", которая лишит ВСУ возможности обстреливать российскую территорию. Как добавил глава государства, в целом в России нет необходимости вводить военное положение, но надо тщательнее работать по некоторым вопросам.

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