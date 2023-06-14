В Сочи запретили купаться из-за подтопления

Из-за дождей Мацеста вышла из берегов

Река Мацеста из-за сильного дождя вышла из берегов и подтопила придомовые территории и дороги в Сочи. Об этом в среду, 13 июня, рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России по Краснодарскому краю.

В ведомстве также сообщили, что из-за разгула стихии был поврежден газопровод. На местах аварий газопроводов и водопроводов работают все необходимые аварийные службы, рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что на фоне сильных дождей и подтопления решено закрыть городские пляжи, купаться запрещено, сообщает ТАСС.

Telegram-канал "Вести Сочи" сообщает, что из-за подтоплений, вызванных ночным ливнем, в сочинском микрорайоне Мацеста на некоторых маршрутах городского транспорта изменилась схема движения. Штатное движение общественного транспорта возобновится после ликвидации последствий подтопления.

К ликвидации последствий разгула стихии привлечены 184 человека и 42 единицы техники. На месте работают все оперативные службы города.

Сочи является одним из самых популярных внутрироссийских туристических направлений. Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян допустил, что спрос на отдых в Сочи и Абхазии в этом году может вырасти на 25% по сравнению с 2022 годом в том числе из-за того, что аэропорт в Сочи – единственный работающий на побережье.

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