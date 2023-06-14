Путину доложили о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС

Подтопленные территории будут полностью восстановлены

Президенту России Владимиру Путину доложили о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

С докладом выступил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Доложил президенту об активной и слаженной работе спасателей, военных, местных властей и специалистов всех задействованных министерств и ведомств", - написал он в своем telegram-канале.

После схода воды специалисты займутся санитарной и экологической безопасностью в зоне ЧС. Для этого будут привлечены войска химической защиты.

"Подтопленные территории будут полностью восстановлены", - подчеркнул Сальдо.

Ранее Путин поручил сформировать специальную комиссию, которая займется ликвидацией последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области из-за диверсии киевского режима на Каховской ГЭС.

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