NYT: США предложат Киеву "израильскую модель" сотрудничества

Это подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности"

Американские власти рассматривают возможность предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества без присоединения к НАТО. Об этом в среду, 14 июня, пишет The New York Times со ссылкой на помощников американского президента Джо Байдена.

По словам источников издания, Вашингтон планирует предложить Киеву модель сотрудничества, которая подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности".

Однако такой вариант не подходит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который утверждает, что только членство его страны в НАТО может гарантировать ей безопасность, пишет NYT.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия десятилетиями кормила Украину и поддерживала ее экономику. Тем не менее, подчеркнул президент, Москва никакого влияния на Киев не оказывала и искренне стремилась к нормальным отношениям. То, что происходит на Украине сейчас, никогда не будет устраивать Россию, отметил глава государства.

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