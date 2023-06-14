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Путин поручил интегрировать БПЛА в воздушное пространство России

11:06
  • среда
  • 14 июня 2023

Срок - до осени

Президент России Владимир Путин поручил к осени принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России.

Поручение опубликовано на сайте Кремля в среду, 14 июня. Это необходимо сделать в целях обеспечения безопасной эксплуатации БПЛА.

"Доклад – до 1 сентября 2023 года, далее – один раз в полгода", - говорится в списке поручений.

Кроме того, необходимо решить вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части навигации, посадки, наблюдения, связи и противоправного применения дронов.

Большая часть российских регионов ввела запрет на полеты беспилотников в октябре 2022 года после указа Путина об установлении в субъектах разных уровней реагирования. В мае 2023 года запрет ввели, в частности, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, после атаки украинских дронов на Кремль.

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