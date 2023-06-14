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Разрушение Каховской ГЭС получило статус ЧС федерального характера

10:59
  • среда
  • 14 июня 2023

Ущерб превысил 1,2 млрд рублей

Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и его последствия привели к ущербу в Херсонской области в размере более 1,2 млрд рублей. Об этом в среду, 13 июня, рассказал глава Министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков.

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Министр сообщил, что это событие отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера, установлен соответствующий уровень реагирования.

Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС, из них 194 ребенка, сообщает ТАСС.

Разрушение Каховской ГЭС произошло из-за многочисленных ударов украинской армии. Близлежащие территории оказались затоплены, погибли 17 человек.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что прорыв плотины Каховской ГЭС сорвал наступление украинских войск на этом направлении, но лучше бы "они наступали, чем эта трагедия". Президент подчеркнул, что России не было выгодно уничтожать Каховскую ГЭС, поскольку ущерб от этой катастрофы был нанесен новым российским регионам.

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