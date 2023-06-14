Минздрав опроверг дефицит лекарств в России

Российские власти проводят постоянный мониторинг

Дефицит фармацевтических препаратов по различным международным непатентованным наименованиям в России не наблюдается. Об этом в среду, 14 июня, рассказали в российском Министерстве здравоохранения.

Как подчеркнул замглавы ведомства Сергей Глаголев, "мы сегодня не видим ассортиментных дефектур по отдельным международным непатентованным названиям", сообщает ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что в России запускается новый механизм поддержки компаний, занятых в области импортозамещения лекарств. Производители препаратов смогут получить субсидии для компенсации затрат на научно-исследовательские разработки.

При этом российский лидер Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения, а также Министерству промышленности и торговли обеспечить наличие запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарств.

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