На данный момент в организацию входят пять стран

Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

Об этом в среду, 14 июня, заявил посол России в Каире Георгий Борисенко. По его словам, Каир интересуется переводом торговли на альтернативные валюты.

Одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, - это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты", - объяснил посол ТАСС.

В БРИКС на данный момент входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Члены на вступление - Иран, Аргентина и Алжир.

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