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WP: в случае провала наступления ВСУ Запад заставит Киев пойти на уступки

12:02
  • среда
  • 14 июня 2023

Давление на Украину в этом случае существенно возрастет

Если попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернется провалом, Запад начнет подталкивать Киев к территориальным уступкам в пользу России. Об этом в среду, 14 июня, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

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Как отмечает издание, недостаточные успехи контрнаступления дадут новые аргументы критикам предоставления западной помощи Киеву и усилят споры в НАТО и Евросоюзе об их будущей позиции по отношению как к Украине, так и к России.

Источники утверждают, что если Киев не достигнет "большого успеха", это также "усилит давление со стороны западных стран с тем, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам по территориальному урегулированию, которое ему может не понравиться".

Разговоры о контрнаступлении украинской армии вели в Киеве и на Западе с зимы, но Украина отговаривалась то погодными условиями, то недостатком вооружений. В начале июня ВСУ предприняли наступательные действия, однако успеха они не имели.

Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины идет с 4 июня и продолжается до сих пор. По словам российского лидера, контрнаступление это масштабное, Киев использует подготовленные резервы, но не имеет успеха ни на одном из участков. Отдельно Путин отметил, что в личном составе потери Украины в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.

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