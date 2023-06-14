Суд отказался снять с Земфиры статус иноагента

Певица попыталась оспорить решение Минюста

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой (признана в России иностранным агентом и включена в реестр иноагентов) с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов.

Ответчиком по иску значилось Министерство юстиции России, которое ведет соответствующий реестр.

Суд принял решение отказать заявителю в удовлетворении исковых требований, сообщает ТАСС.

Судебное разбирательство проходило на фоне слухов о том, что Земфира, проживающая в Париже с февраля 2022 года, получила гражданство Франции. Артистка поспешила опровергнуть эти сообщения, заявив, что остается гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее никогда не будет.

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