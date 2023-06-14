ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд отказался снять с Земфиры статус иноагента

11:42
  • среда
  • 14 июня 2023

Певица попыталась оспорить решение Минюста

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой (признана в России иностранным агентом и включена в реестр иноагентов) с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов.

Ответчиком по иску значилось Министерство юстиции России, которое ведет соответствующий реестр.

Суд принял решение отказать заявителю в удовлетворении исковых требований, сообщает ТАСС.

Судебное разбирательство проходило на фоне слухов о том, что Земфира, проживающая в Париже с февраля 2022 года, получила гражданство Франции. Артистка поспешила опровергнуть эти сообщения, заявив, что остается гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее никогда не будет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Земфира
Земфира
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.