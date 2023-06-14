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В Госдуме опровергли гибель соратника Кадырова

12:33
  • среда
  • 14 июня 2023

Депутат жив и здоров

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что его коллега Адам Делимханов "жив и здоров".

Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале, ссылаясь на разговор спикера Госдумы Вячеслава Володина лично с Делимхановым.

"Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам", - сообщил Кузнецов.

Позднее смерть Делимханова опроверг еще один депутат - глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Адам Делимханов жив и здоров, не верьте всяким хрюшкам", - написал он в своем telegram-канале.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что не может связаться со своим соратником и пообещал вознаграждение за содействие в поисках. 

"На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар", - сообщил Кадыров.

В свою очередь телеканал "Звезда" написал, что депутат был ранен в зоне специальной военной операции. Украинские СМИ и telegram-каналы пишут, что Делимханов был убит в Запорожской области.

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