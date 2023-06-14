Новые регионы попросили ЦИК провести выборы в сентябре

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области хотят провести выборы в единый день голосования

В четырех новых регионах России хотят провести выборы в органы власти разных уровней одновременно со всей страной — в единый день голосования 10 сентября. Об этом в среду, 14 июня, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова.

Памфилова подтвердила получение соответствующий обращений от руководителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

После проведения всех необходимых консультаций и соответствующих процедур будет принимать решения по этому поводу. Как отметила глава ЦИК, скорее всего, это произойдет уже 15 июня, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Москве в рамках круглого стола, организованного Фондом развития гражданского общества обсудили особенности проведения единого дня голосования, предстоящего в сентябре. Эксперты отметили, что большое влияние на повестку оказала спецоперация. Многие партии выдвигают участников СВО в качестве своих кандидатов. Они пользуются доверием избирателей.

Центральная избирательная комиссия предложила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в 24 субъектах в ходе избирательной кампании 2023 года. Элла Памфилова заявила, что тех, кто готов провести ДЭГ, определят не позже середины июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"