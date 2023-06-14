ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые регионы попросили ЦИК провести выборы в сентябре

12:43
  • среда
  • 14 июня 2023

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области хотят провести выборы в единый день голосования

В четырех новых регионах России хотят провести выборы в органы власти разных уровней одновременно со всей страной — в единый день голосования 10 сентября. Об этом в среду, 14 июня, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова.

Памфилова подтвердила получение соответствующий обращений от руководителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

После проведения всех необходимых консультаций и соответствующих процедур будет принимать решения по этому поводу. Как отметила глава ЦИК, скорее всего, это произойдет уже 15 июня, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Москве в рамках круглого стола, организованного Фондом развития гражданского общества обсудили особенности проведения единого дня голосования, предстоящего в сентябре. Эксперты отметили, что большое влияние на повестку оказала спецоперация. Многие партии выдвигают участников СВО в качестве своих кандидатов. Они пользуются доверием избирателей.

Центральная избирательная комиссия предложила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в 24 субъектах в ходе избирательной кампании 2023 года. Элла Памфилова заявила, что тех, кто готов провести ДЭГ, определят не позже середины июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подготовка к голосованию
Подготовка к голосованию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.