ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко рассказал о попытках Зеленского наладить контакт с Белоруссией

12:44
  • среда
  • 14 июня 2023

Однако вмешались США

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытку наладить дипломатический контакт с Белоруссией. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко позвал другие страны в российско-белорусский план против санкций

Как сообщил политик в интервью телеканалу "Россия-1", Зеленский предложил ему: "Давай поговорим". Прошли переговоры во Львове, в них участвовал и руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Однако "узнали американцы, пошли какие-то трения", рассказал Лукашенко. В итоге следующий раунд таких переговоров, который предполагалось организовать в Турции, уже не состоялся из-за отказа Киева.

Ранее Лукашенко заявил, что "рано или поздно мы будем говорить о причинах" ситуации, сложившейся на Украине, однако "сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт". По этой причине политик "как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины".

При этом белорусский лидер рассказал, что вновь обсуждал тему российско-украинского конфликта с президентом России Владимиром Путиным 7 июня. Лукашенко заявил, что в беседе подчеркнул: если бы на Украине не было оружия и наемников Запада, конфликт уже давно бы закончился.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.