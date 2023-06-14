Лукашенко рассказал о попытках Зеленского наладить контакт с Белоруссией

Однако вмешались США

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытку наладить дипломатический контакт с Белоруссией. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как сообщил политик в интервью телеканалу "Россия-1", Зеленский предложил ему: "Давай поговорим". Прошли переговоры во Львове, в них участвовал и руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Однако "узнали американцы, пошли какие-то трения", рассказал Лукашенко. В итоге следующий раунд таких переговоров, который предполагалось организовать в Турции, уже не состоялся из-за отказа Киева.

Ранее Лукашенко заявил, что "рано или поздно мы будем говорить о причинах" ситуации, сложившейся на Украине, однако "сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт". По этой причине политик "как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины".

При этом белорусский лидер рассказал, что вновь обсуждал тему российско-украинского конфликта с президентом России Владимиром Путиным 7 июня. Лукашенко заявил, что в беседе подчеркнул: если бы на Украине не было оружия и наемников Запада, конфликт уже давно бы закончился.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"