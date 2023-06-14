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Италия прощается с Сильвио Берлускони

14:40
  • среда
  • 14 июня 2023

Похоронят политика в Милане

В Италии объявлен национальный траур. Страна прощается с Сильвио Берлускони. Ярчайший политик скончался в минувший понедельник на 87-м году жизни.
Харизматичный миллиардер и гуру политики: чем запомнился Сильвио Берлускони

Сегодня с самого утра на площади перед Миланским собором, где пройдет траурная церемония, собираются люди. Ожидается, что проводить в последний путь Сильвио Берлускони придут более 20 тысяч человек.

За годы своей политической и общественной деятельности Берлускони завоевал славу человека, который никогда не боялся отстаивать свои убеждения. И именно это мужество и решительность сделали его одним из самых влиятельных и популярных личностей в истории итальянской республики.

Он тонко чувствовал желания и чаяния своего народа, и большинство итальянцев открыто симпатизировали политику. За трудолюбие и целеустремленность Берлускони удостоился народного прозвища "Кавальери". В общей сложности он четыре раза возглавлял правительство, был большим другом России. Этой весной у Берлускони обнаружили лейкемию. Похоронят политика в его родном Милане.

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Италия прощается с Сильвио Берлускони
Италия прощается с Сильвио Берлускони
Люди у Миланского собора перед началом церемонии прощания с Сильвио Берлускони
Люди у Миланского собора перед началом церемонии прощания с Сильвио Берлускони
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